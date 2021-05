Weitere Verbindung nach China

Im Oktober 2018 wurde die Güterzugverbindung von Mannheim in die südchinesische Stadt Chongqing eingeweiht – seit wenigen Tagen gibt es jetzt auch das Mannheim-Rhein-Neckar-Chongqing-Center. Es soll die Metropolregion noch stärker mit der asiatischen Metropole verknüpfen, teilt die Stadt mit.

Untergebracht ist das Center im Mafinex-Technologiezentrum auf dem Lindenhof, in Chongqing im SinoSwiss-Technopark. Vor allem Firmengründern aus beiden Ländern soll damit geholfen werden. „Chinesische Start-ups werden künftig bei der Ansiedlung in Mannheim unterstützt“, erklärt Sieer Angar. Er ist Partner in der Mannheimer Mei Wen Ti GmbH, die das Center gemeinsam mit dem chinesischen Konzern Fenshare betreibt. Deutsche Start-ups wiederum können sich an einem Wettbewerb beteiligen, den die beiden Partner gemeinsam ausrichten. Wer ihn erfolgreich absolviert, kann „mit einer umfangreichen Gründungsunterstützung in China rechnen“, so Angar.

Specht: „Auf dem richtigen Weg“

Das neue Projekt zeige, „dass wir mit unserem Ansatz, die Beziehungen nach China im engen Schulterschluss mit der regionalen Wirtschaft zu entwickeln, auf dem richtigen Weg sind“, sagt Erster Bürgermeister Christian Specht. Er selbst habe die Kooperation mit Chongqing angestoßen, nachdem Mannheim als erste deutsche Stadt in das internationale Kooperationsprogramm IUC aufgenommen worden war. Direkter Partner, so Specht weiter, sei Chongqing. Die Stadt im Süden Chinas hat etwa 34 Millionen Einwohner.