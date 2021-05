Weitere Termine mit AstraZeneca

Mannheim. Die Stadt bietet erneut AstraZeneca-Impfungen für jedermann an. Das teilte sie am Mittwochabend mit. Dabei handelt es sich um nicht wahrgenommene Termine in der Alten Feuerwache, in der die Sonderaktion am Montag begann. Sie richtet sich an alle Erwachsenen mit Erstwohnsitz in Mannheim, unabhängig von ihrer Priorisierung. Bei der Buchung am vergangenen Freitag wurden rund 3000 Dosen in nicht mal drei Stunden vergeben. Nun stünden einige Hundert erneut zur Verfügung, sagte Stadtsprecherin Monika Enzenbach. Die Termine würden an diesem Donnerstag freigeschaltet, das genaue Prozedere gebe man erst kurzfristig bekannt.

AstraZeneca wird offiziell zwar nur für über 60-Jährige empfohlen. Auf freiwilliger Basis ist das Vakzin aber auch für Jüngere freigegeben. Die Zweitimpfungen sind in neun Wochen ebenfalls in der Alten Feuerwache geplant.

Info: Nähere Infos: www.mannheim.de/astrazeneca