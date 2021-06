Weitere Regeln werden gelockert

Am Samstag und Sonntag hat das Mannheimer Gesundheitsamt (Stand jeweils 16 Uhr) insgesamt nur drei weitere Corona-Fälle registriert. Nach den Zahlen der Stadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun nur noch bei 4, 8 – und damit erstmal seit dem 11. August des vergangenen Jahres unter fünf. Der Wochenvergleich zeigt, wie tief dieser Wert gesunken ist: Am Samstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 14,5.

AdUnit urban-intext1

Mit der neuen Corona-Landesverordnung können nun ab diesem Montag in Mannheim weitere Lockerungen in Kraft treten. So gilt die Maskenpflicht im Freien nur noch dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird. Im Normalfall braucht man also etwa an Haltestellen, vor Geschäften und auf Supermarkt-Parkplätzen keinen Mund-Nasen-Schutz mehr.

Für den Amateur- und Freizeitsport, die Gastronomie, den Einzelhandel, Schwimmbäder und kulturelle Einrichtungen fallen bisherige Corona-Einschränkungen komplett weg. Somit sind beispielsweise in Restaurant-Innenräumen, Soccercentern und im Vereinssport in der Halle keine tagesaktuellen Schnelltest-Ergebnisse mehr erforderlich.

Weitere Lockerungen könnte es ab Mittwoch geben, sofern die Inzidenz (entscheidend ist der vom Landesgesundheitsamt für Mannheim ausgewiesene Wert) auch am Dienstag noch unter zehn liegt. lia/sma

AdUnit urban-intext2

Info: Die neuen Corona-Regeln unter https://bit.ly/3jl3opE