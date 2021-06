Gäste von Restaurants, Bars und Cafés können sich auf weitere Lockerungen in der Gastronomie freuen –das Robert Koch-Institut (RKI) bestätigte am Dienstag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim auch den fünften Tag in Folge unter 35 liegt. Nach Angaben der Stadt ist das die Bedingung für den nächsten Öffnungsschritt. Am Dienstagmorgen hat das RKI für Mannheim einen Wert von 23,2

...