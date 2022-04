Weitere Ladepunkte

Für Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos steht auf dem Parkplatz neben dem Rathaus in E 5 ab sofort ein neuer „High Power Charging“ (HPC)-Schnellladestandort zur Verfügung.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde nach rund neun Wochen Bauzeit jetzt der Ladepunkt gemeinsam mit dem Mannheimer Energieunternehmen MVV in Betrieb genommen. Die beiden Schnellladesäulen verfügen jeweils über zwei Ladepunkte, so dass an dieser Stelle nun insgesamt vier Ladepunkte zur Verfügung stehen: drei für die Öffentlichkeit, einer für Dienstfahrzeuge der Stadt Mannheim.

App benötigt

Die neuen Schnellladesäulen sollen das Aufladen mit bis zu 300 Kilowatt möglich machen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Sie eigneten sich demnach insbesondere für die neue Generation von Elektroautos mit größerem Batteriepotenzial und höheren Anforderungen an schnelles Laden. Um die Ladesäulen nutzen zu können, benötigen E-Auto-Besitzer die kostenlose App „MVV eMotion“ (im Google Play Store oder im Apple Store erhältlich). So bekommt man den Zugang zu den Ladesäulen von MVV sowie allen Standortpartnern, die über Roaming-Netzwerke angeschlossen sind. red/afs