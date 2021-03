Mannheim. Dem Gesundheitsamt sind bis zum Montagnachmittag (Stand: 16 Uhr) 26 weitere nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 10750.

Mit diesen tagesaktuellen Werten steigt die 7-Tages-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) auf 69,9 - gemessen an den täglich von der Stadt Mannheim veröffentlichten Zahlen. Der Inzidenzwert, der vom Land Baden-Württemberg ausgegeben wird, liegt bei 71,1.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim bleibt unverändert. Insgesamt hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie 253 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10033 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 464.