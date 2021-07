Mannheim. Von Donnerstag, 15. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, wird das Impfzentrum Mannheim Vor-Ort-Impfungen in Käfertal durchführen. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt, teilte die Stadt mit. Das Impfangebot dort richtet sich an alle in Käfertal mit Hauptwohnung gemeldeten Personen über 18 Jahren. Der Standort des mobilen Pop-up-Impfzentrums in Käfertal wird noch bekannt gegeben. Für die Impfungen muss kein Termin ausgemacht werden.

