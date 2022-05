Weitere Demo gegen Polizeigewalt

Gegen die beiden Beamten, die beim Polizeieinsatz mit Todesfolge beteiligt waren, liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Anzeige vor. Sie stamme von einem unbeteiligten Dritten, antwortete ein Sprecher am Freitag auf die Frage, ob Angehörige des Verstorbenen die Anzeige gestellt hätten. Da die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Stuttgart nach dem Vorfall vom Montag bereits ermitteln, hat die Anzeige keine besonderen Konsequenzen. Die Ermittlungen werden nach Angaben der Behörden noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Für Samstag ist laut Polizei in der Innenstadt eine Versammlung gegen Polizeigewalt geplant. dpa

