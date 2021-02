Mannheim. Dem Gesundheitsamt Mannheim sind Donnerstag 32 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 10628.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) steigt damit weiter an - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen. Aktuell liegt sie bei 60,5; am Mittwoch lag sie bei 56,3.

Bislang gelten in Mannheim 9930 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 445 akute Infektionsfälle.