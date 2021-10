Weirauch: Zügige Aburteilung landesweit ausbauen

SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch (Bild) fordert den verstärkten Einsatz von beschleunigten Strafverfahren. „Die Ergebnisse des Modellversuchs zur Stärkung von beschleunigten Verfahren, der unter anderem in Mannheim im Juni 2020 gestartet wurde, sind vielversprechend, zeigen aber auch, dass die grün-schwarze Landesregierung in den vergangenen Jahren vieles versäumt hat“, sieht sich Weirauch in seiner Forderungen nach einer konsequenten Anwendung beschleunigter Verfahren bestätigt.

Die Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hatte ergeben, dass insbesondere Bayern in der Vergangenheit deutlich konsequenter gewesen ist (2019: 3916 Anträge in Bayern; im Vergleich 66 Anträge in Baden-Württemberg). „Auch in Mannheim gab es in den Jahren 2018 und 2019 keinen einzigen Antrag auf die Durchführung eines Strafprozesses im beschleunigten Verfahren“, zeigt sich Weirauch verwundert.

Seit Mitte 2020 läuft an den Gerichtsstandorten Mannheim, Stuttgart und Freiburg ein Modellversuch zur Stärkung der beschleunigten Verfahren, welche bei kleineren Delikten und klarer Beweislage zur Anwendung kommen, so dass Vergehen und Bestrafung in einen wesentlich engeren zeitlichen Zusammenhang gesetzt werden können. Dazu wurde bei den den teilnehmenden Amtsgerichten und Staatsanwaltschaften jeweils eine Stelle geschaffen.

In Mannheim habe der Modellversuch zu einer deutlichen Verbesserung bei der Anwendung von beschleunigten Verfahren geführt, berichtet Weirauch in der Pressemitteilung. 2020 seien 56 Anträge gestellt worden. Weirauch hofft nun auf einen stetigen Trend in Mannheim und macht sich stark für weitere Verbesserungen: „Auch jetzt ist noch deutlich Luft nach oben. Deswegen ist es wichtig, dass das Instrument der beschleunigten Verfahren nun auf sämtliche Gerichtsstandorte im Land übertragen wird.“ Die zügige Aburteilung von Straftätern sei ein elementarer Baustein der Kriminalprävention. Weirauch will die Entwicklung weiter kritisch verfolgen: „Fakt ist, dass es ohne eine entsprechende personelle Verstärkung der Justiz und der Polizei nicht funktionieren wird. Spätestens bei den Haushaltsberatungen wird sich zeigen, ob die grün-schwarze Landesregierung Wort hält und dem Instrument beschleunigtes Verfahren nicht nur in den drei Modellstädten, sondern landesweit Geltung verschafft.“ abo (Bild: Angela Boll)

