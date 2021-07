Weirauch fordert Filteranlagen

Im Kampf gegen Grillrauch in der Mannheimer Innenstadt plädiert der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch für eine Verpflichtung der Restaurants, effiziente Filteranlagen einzubauen. Bei Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat sich Weirauch nach eigenen Angaben dafür stark gemacht, zeitnah für die Genehmigung der Anlagen zu sorgen, wie er in einer Mitteilung erklärt. Er sei auch weiterhin für die Petition „Grillrauch am Marktplatz“ als Berichterstatter des Landtags-Petitionsausschusses zuständig.

Holzkohlegrills sorgen für Geruchs- und Rauchbelastung. © dpa

Weirauch steht nach eigenen Angaben in ständigem Kontakt mit der Stadtverwaltung und der Bürgerinitiative, die den Stein ins Rollen gebracht hatte. „Wir versuchen gemeinsam, eine Lösung herbeizuführen, die die Luftbelastung für die Menschen in den Mannheimer Quadraten deutlich verbessert“, erklärt Weirauch. Schon seit Jahren klagen Bewohner über die Rauchbelastung durch die mehr als 20 Restaurants rund um den Marktplatz. Inzwischen hat der Gemeinderat durch bauplanungsrechtliche Maßnahmen verhindert, dass sich weitere Grillrestaurants in belasteten Quadraten ansiedeln.

Stadt will Vorgaben machen

Dies geht laut Weirauch jedoch noch nicht weit genug. Die Situation am Marktplatz sei für die Anwohner untragbar. Dies ergab auch das Gutachten eines Ingenieurbüros aus Heilbronn im Juni 2020: Der erlaubte Schwellenwert für Gerüche wie die der Holzkohlegrills im Innenstadtbereich werde stellenweise fast um das Doppelte überschritten. Besonders problematisch sind laut Gutachten die großen Holzkohlegrills, dicht gefolgt von Dönerdrehspießen.

Die Stadt Mannheim hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Restaurant-Betreiber zum Einbau von effizienten Filteranlagen verpflichten zu wollen. Hersteller entsprechender Anlagen stünden kurz vor der Zulassung ihrer Geräte, hieß es damals. jpp/imo

