Wein und Genuss startet auf den Mannheimer Kapuzinerplanken

Gemütlich beisammensitzen, Wein trinken und sich an kulinarischen Kleinigkeiten erfreuen: Das ist bald wieder auf den Mannheimer Kapuzinerplanken möglich. Von Donnerstag, 25. August, bis Samstag, 3. September, findet wieder das Event Wein und Genuss der Werbegemeinschaft Mannheim City statt. Organisiert werde die Veranstaltung um Wein, Sekt und gastronomische Spezialitäten wie immer vom KW-Veranstaltungsmanagement in Deidesheim, teilen die Werbegemeinschaft und das KW-Team mit. Das Weindorf ist in diesem Zeitraum täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

„Klein aber fein“

Wein und Genuss habe sich in den letzten Jahren „zu einem kleinen, aber feinen Event im Herzen Mannheims mit besonderem Flair in angenehmem Ambiente“ entwickelt, so die Veranstalter. Rund 30 Weingüter und Weinhändler werden diesmal auf gut 500 Quadratmetern für die Besucherinnen und Besucher Weine aus aller Welt anbieten, wobei die Pfalz im Vordergrund steht. Zentraler Weinort in diesem Jahr werde Deidesheim sein. In Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Deidesheim wolle man eine „Wohlfühlfläche“ gestalten, auch der traditionelle Geißbock soll dort nicht fehlen, kündigten die Veranstalter an.

Nationales und Internationales

Begleitet werden soll er von den bekannten Weingütern wie von Bassermann-Jordan, Mehling und Margaretenhof. Stammgast seit vielen Jahren ist das Weingut Hammen aus Rheinhessen. Dazu gehören aber auch Weine aus Spanien, Italien, Südafrika und Frankreich. Spezialitäten aus diesen Ländern runden das kulinarische Angebot ab, fehlen darf aber auch nicht der traditionelle Saumagen der Metzgerei Hambel.

Die Sektkellerei Schlumberger aus Wien werde sich ebenfalls präsentieren und dabei auch den berühmten Grünen Veltliner mitbringen. Auch eine klassische Cocktailbar, die bisher viel Zuspruch fand, wird wieder angeboten. red/kako