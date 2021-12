Weihnachtspause: Arbeiten auf dem Willy-Brandt-Platz in Mannheim ruhen

Mannheim. Bei der Baumaßnahme zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes der Stadt Mannheim gehen die Arbeiten in Kürze in die Winter- und Weihnachtspause. Zwischen Freitag, 24. Dezember 2021 und Sonntag, 9. Januar 2022, ruht die gemeinsame Baustelle der Stadt Mannheim und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Gelungener Start der Bauarbeiten für Stadt und rnv

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt, die hauptsächlich durch die Stadt Mannheim entlang des Quadrates L15 ausgeführt werden, nähern sich dem Ende. Die Arbeiten in diesem Bereich hatten im Mai begonnen.

Seit Dezember wird nun die Oberflächenbearbeitung rund um den vorhandenen Baumbestand entlang der westlichen Seite des Platzes fortgeführt. Um den Bereich des ehemaligen Abgangs zur verfüllten Borelly Grotte städtebaulich aufzuwerten und um den Übergang zur Innenstadt an der Bismarckstraße schöner zu gestalten wurden vier weitere Bäume gepflanzt.

Trotz kleinerer Lieferengpässe sind auch nahezu alle Arbeiten der rnv im Bauzeitenplan. Bereits im Sommer konnte die Borelly-Grotte erfolgreich verfüllt werden, auch die Arbeiten zur Verlegung der Tiefgaragenausfahrt liefen im Oktober gut an. Zuletzt wurde an der neuen Ausfahrt für das unterirdische Parkhaus die Bodenheizung verbaut und die Bodenplatte der Rampe gegossen, teilte die Stadt mit.

Sperrung ab 10. Januar 2022

Ab dem 10. Januar 2022 muss die Tiefgarage unter dem Willy-Brandt-Platz gesperrt werden, damit die alte Ausfahrtrampe zurückgebaut werden kann. Die Sperrung dauert bis zum Abschluss der Maßnahme, voraussichtlich Ende März 2022, teilt die Stadt mit. Anschließend wird die Tiefgarage wieder als Parkhaus geöffnet.

Mit dem Abschluss der Verlegung der Tiefgaragenausfahrt können ab April 2022 die Gleisarbeiten zum Ausbau der Stadtbahn und Bushaltestelle Mannheim Hauptbahnhof beginnen. Der Straßenbahnbetrieb an dem Knotenpunkt ist bis voraussichtlich Mitte Mai weiterhin regulär möglich. Die Verlegung der Tiefgaragenausfahrt ist, wie zuvor auch die Verfüllung der Borelly-Grotte, notwendige Voraussetzung für die Kapazitätserweiterung der Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof, um sowohl den Platz als auch den stabilen Grund für ein viertes Stadtbahngleis zu gewährleisten.

