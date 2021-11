Weihnachtsmärkte am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken öffnen

Mannheim. Die Weihnachtsmärkte am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken beginnen am Montag, 22. November, und dauern bis Donnerstag, 23. Dezember. Geöffnet ist täglich von 11 bis 21 Uhr. Im gleichen Zeitraum ist der Märchenwald auf dem Paradeplatz geöffnet, er geht am 27. und 28. Dezember in die Verlängerung.

Zur Eröffnung am Montag um 17 Uhr auf dem Paradeplatz mit Bürgermeister Michael Grötsch wird die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Um 17.30 Uhr folgt der Startschuss auf den Kapuzinerplanken, dort stimmen ab 17.15 Uhr Katja Friedenberg und Thomas Höhl vom Kulturnetz mit einem weihnachtlichen Repertoire auf den Weihnachtszauber ein.

Auf der Bühne am Wasserturm ab 18 Uhr spricht die evangelische Pfarrerin Nina Roller besinnliche Worte. Musik kommt vom Posaunenchor der Auferstehungskirche und von der Schartel-Band.