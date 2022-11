Weihnachtsbeleuchtung in Mannheim: Lichterglanz im Zeichen des Energiesparens

Mannheim. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV lässt auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit die Mannheimer Innenstadt zwischen Wasserturm und Breiter Straße im Lichterglanz erstrahlen. Um zusätzlich Energie zu sparen, werden in Abstimmung mit der Stadt Mannheim in diesem Jahr die täglichen Beleuchtungszeiten und auch der Beleuchtungszeitraum im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Offiziell eingeschaltet wird die Weihnachtsbeleuchtung am Montag, 21. November, um 17 Uhr, mit dem symbolischen Knopfdruck am Paradeplatz. Bis einschließlich 1. Januar – und damit eine Woche kürzer als bisher – sorgt der Lichterglanz in der Mannheimer Innenstadt täglich für vorweihnachtliche Stimmung, und das von 17 bis 22 Uhr statt wie bislang schon ab 15.30 Uhr.

Die Beleuchtungszeiten werden damit täglich um 1,5 Stunden reduziert. An Wochenenden und Feiertagen wird die Beleuchtung eine Stunde früher als bisher, also bereits um 22 Uhr, ausgeschaltet. Durch die Reduzierung der Einschaltzeiten können nach Angaben des Unternehmens in diesem Jahr zusätzlich weitere 30 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs eingespart werden.

Rund 270 000 energiesparenden LED-Leuchten

Seit Ende Oktober werden in der Innenstadt 125 Bäume mit 270 000 energiesparenden LED-Leuchten an 910 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von 8000 Metern montiert. Bereits 2010 hatte die MVV die Weihnachtsbeleuchtung auf energiesparendere LED-Technik umgerüstet. Gespeist werden die LED-Leuchten mit Ökostrom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.