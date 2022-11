Mannheim. Die evangelische Konkordienkirche und der Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt stellen den Weihnachtsbaum am Freitag, 25. November, 17 Uhr auf der Grünfläche vor der Kirche R 2 (gegenüber R 1) auf. Der Bürger- und Gewerbeverein hat für „Weck, Worscht und Glühwein“ gesorgt, wie Vorsitzender Wolfgang Ockert ankündigte. Die Erlöse des Fests sollen der Offene Weihnacht´ in der Konkordienkirche an Heiligabend zufließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1