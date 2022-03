Weihnachten an jedem Tag

Heute schon an Weihnachten denken! Immerhin ist es in neun Monaten so weit, dass wir dieses Fest feiern können. Genauer gesagt: Gestern haben wir in der katholischen Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn gefeiert. Dafür wird sogar die Fastenzeit, in der wir gerade sind, unterbrochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Evangelist Lukas berichtet im ersten Kapitel seines Evangeliums von dieser Verkündigung. Ein Engel Gottes kommt zu Maria und sagt ihr, sie solle sich nicht fürchten. Maria werde schwanger werden und einen Sohn gebären, Jesus.

Kein unbeteiligter Beobachter

Bevor Sie jetzt denken, ich sei völlig übergeschnappt, jetzt, in dieser völlig (w)irren Zeit an Weihnachten denken zu wollen: Es ist mir wirklich ernst – in neun Monaten ist es so weit. Aber mir geht es heute gar nicht um das Weihnachtsfest mit Lametta und Gemütlichkeit, mit Plätzchen und Besinnlichkeit, keine Sorge. Ich frage mich nur, was dieses Fest uns über Gott erzählen kann, jetzt im Frühling. An Weihnachten feiern wir ja, dass Gott Mensch wird in dem Kind Jesus, und das zeigt mir etwas von unserem Gott.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es zeigt, dass Gott kein unbeteiligter Beobachter ist, der irgendwo im Himmel hockt und uns Menschen dabei zusieht, wie wir so leben oder zu leben versuchen. Gott ist Mensch geworden, um zu zeigen, dass er an unserer Seite steht und geht. Durch alle Tiefen und über alle Höhen unserer Leben: Gott ist da. Einfach so. Wir müssen dafür nichts tun oder es uns gar verdienen.

Was gehört zum Menschsein?

Gott wird also Mensch. Und es ist ja logisch, dass das nicht nur für das Weihnachtsfest gilt. Wenn Gott Mensch wird in diesem Jesus, dann richtig. Mit allem, was zum Menschsein gehört.

„Mach´s wie Gott: Werde Mensch!“ Diese Aufforderung wird gerne von Kirchenmenschen in Bezug auf Weihnachten gebraucht. Ich gebe zu, dass ich sie nie so ganz verstanden habe und auch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich bin doch schon Mensch. Werden muss ich es doch nicht. Oder doch?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Was gehört eigentlich zum Menschsein? Ganz sicher hat jede und jeder von uns eine Meinung und eine Vorstellung davon, was so alles dazu gehören kann. Ich unterstelle uns allen aber, dass wir in einem weitgehend übereinstimmen: Zur Menschlichkeit gehört unbedingt das Miteinander und die Solidarität.

Füreinander da sein

Und dieses Miteinander und die Solidarität sehe ich derzeit in der überwältigenden Anteilnahme und Hilfsbereitschaft den Opfern des völlig irrsinnigen und unmenschlichen Ukrainekrieges gegenüber. Spontane Solidarität zeigte sich im vergangenen Jahr auch nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Viele engagieren sich seit Jahren für Flüchtlinge aus Krisengebieten dieser Welt. Nicht vergessen sei das Mit- und Füreinander in der Corona-Pandemie mit den Balkonkonzerten oder der nachbarschaftlichen Hilfe. Und das sind nur die „prominenten“ Beispiele. So viele helfen und setzen sich für andere ein, ohne dass sie ein großes Wort darüber verlieren. Sie sind einfach da.

Heute schon an Weihnachten denken, heißt dann: Dass wir füreinander einfach da sind, nicht nur einmal im Jahr an Weihnachten, sondern immer. Insofern: Mach’s wie Gott, werde Mensch.

Bernhard Wietschel

Pastoralreferent in der der

Seelsorgeeinheit Mannheim

Johannes XXIII. und der

Katholischen Citypastoral