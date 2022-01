Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Einjahreshaushalt 2022 der Stadt Mannheim genehmigt. „Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder bestätigte die Gesetzmäßigkeit der im Dezember vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung ohne Auflagen“, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung vom Freitag. Das sei „eine gute Nachricht in dieser auch für die Kommunen herausfordernden Zeit. Wir können damit weiterhin kraftvoll in Zukunftsprojekte, etwa im Bereich Klimaschutz, investieren und die Weichen für die Zeit nach Corona stellen“, so Oberbürgermeister Peter Kurz.

Ausgabendisziplin beibehalten

„Wir waren bei der Haushaltsaufstellung mit hohen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Das Regierungspräsidium hat nun unsere Ansätze und unsere Prognosen bestätigt“, freut sich Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht. Die hohen Investitionen könne die Stadt mit der in den vergangenen Jahren aufgebauten Liquidität finanzieren“, betont er. Aber „wir müssen unsere Ausgaben weiterhin überprüfen und Ausgabendisziplin üben. Damit stellen wir sicher, dass wir uns finanziell nicht überfordern“.

Das Haushaltsvolumen beträgt 2022 rund 1,7 Milliarden Euro, bis 2025 sind Investitionen von 844,4 Millionen Euro geplant. Das Investitionsprogramm werde ohne Neuverschuldung und Steuererhöhungen finanziert. red/bhr