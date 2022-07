Wegweisende Entscheidung: Ausbau von Ganztagsgrundschulen in Mannheim

Mannheim. Der Ausschuss für Bildung und Gesundheit hat am 14. Juli einstimmig empfohlen, den Ausbau von weiteren Ganztagsgrundschulen in Mannheim voranzubringen. Derzeit sind bereits zehn Grundschulen Ganztagsschule in Mannheim, acht befinden sich im verbindlichen Betrieb (Astrid-Lindgren-Schule, Bertha-Hirsch-Schule, Franklinschule, Gerhart-Hauptmann-Schule, Hans-Christian-Andersen-Schule, Jungbuschschule, Uhlandschule, Vogelstangschule) und zwei in der Wahlform (Johannes-Kepler-Schule, Wallstadtschule), teilte die Stadt Mannheim in einer Presseinformation mit.

In den nächsten Jahren kommen fünf weitere Ganztagsgrundschulen hinzu. Die Friedrich-Ebert-Schule nimmt voraussichtlich zum Schuljahr 2022/23 den verbindlichen Ganztagsbetrieb auf, die Schillerschule kann in verbindlicher Form voraussichtlich zum Schuljahr 2024/25 starten. Die beiden Neubauten der Franklinschule und der Spinellischule stehen voraussichtlich zum Schuljahr 2023/24 bereit, die Franklinschule läuft bereits im verbindlichen Ganztag in einem Interim.

Die Generalsanierung der Pestalozzischule und ihr Umbau zur Ganztagsgrundschule in Wahlform soll Ende 2022, der Bau selbst Ende 2023 starten, teilte die Stadt weiter mit. In die Planung aufgenommen ist der Ersatzbau der Alfred-Delp-Schule. Damit stehen voraussichtlich ab dem Schuljahr 2025/26 beziehungsweise 2026/27 15, je nach Zeitplan der Alfred-Delp-Schule 16 Ganztagsschulen in Mannheim zur Verfügung.

Dies wird laut Stadt absehbar aber nicht ausreichen, um den ab Herbst 2026 bestehenden neuen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder zu gewährleisten. Die Stadt Mannheim hat daher gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt Mannheim das Gespräch mit weiteren Mannheimer Grundschulen gesucht. Nach Auswertung der Gesprächsergebnisse mit acht Grundschulen schlägt die Verwaltung vor, die finanziellen, sachlichen und personellen Voraussetzungen für die Ganztagsschulentwicklung für fünf Schulen vorzubereiten. Dies sind die Käthe-Kollwitz-Schule, die Waldhofschule, die Erich-Kästner-Schule, die Almenhofschule und die Seckenheimschule.

In der zweiten Tranche sollen drei mögliche Schulen berücksichtigt werden, die für die Entscheidung über eine Schulentwicklung zur Ganztagsgrundschule aus heutiger Sicht mehr Zeit brauchen. Es sind die Neckarschule, die Rheinauschule und die Diesterwegschule.