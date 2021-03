Mannheim. Mit Beeinträchtigungen müssen Autofahrer von Sonntag, 28. März, bis Sonntag, 11. April, am Fahrlachtunnel rechnen. Wegen der jährlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik werden die beiden Fahrbahnröhren in dieser Zeit abwechselnd jeweils voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stehen auch Wartungen der Beleuchtung und der Lüftungsanlage sowie der Entwässerungsanlage und der Signalelektronik an. Zudem werden verschiedene Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten seien erforderlich um die Betriebssicherheit des Tunnels zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Tunnelröhre Nord (Fahrtrichtung Ludwigshafen) wird ab Sonntag, 28. März, aufgebaut und am Samstag, 3. April, abgebaut. In dieser Zeit ist die Nordröhre gesperrt. Ab Samstag, 3. April, wird dann die Südröhre bis Sonntag, 11. April, gesperrt. Der Verkehr rollt in der jeweils anderen Röhre einspurig in beide Richtungen.