Nicht viele Einzelhändler können auf eine Unternehmensgeschichte zurückblicken, die so weit in die Vergangenheit reicht: Seit 140 Jahren besteht Koffer Weber auf den Planken. „Bedingt durch Corona konnten wir das Jubiläum nicht begehen“, sagt Inhaber Antonio Platero Weber, der das Geschäft in der fünften Generation führt. In den ersten Monaten dieses Jahres hatte er wegen des Lockdowns

...