  Web-Event "Frauen und die Zukunft der Gesellschaft"

Mannheim. Die Mannheimer Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Religionsgemeinschaft lädt am Samstag, 21. März zur Veranstaltung "Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft" auf der Plattform Webex ein. "Frauen machen nicht nur die Hälfte der Menschheit aus, sondern können zu Recht als Architektinnen einer Gesellschaft bezeichnet werden", schreiben die Organisatorinnen in der Einladung. Die Frauen der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland bemühten sich stets um Etablierung gesellschaftlichen Friedens, heißt es weiter. "Ladies only", also nur Frauen sind zu dem Gespräch eingeladen, das noch im Zeichen des Weltfrauentags steht. Beginn ist 18 Uhr, Anmeldung ist erwünscht bei Frau Sabra Sindhu unter der E-Mail: MuslimasFuerFrieden.7@gmail.com. Der Zugangslink erfolgt nach der Anmeldung.

