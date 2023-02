Mannheimer Morgen Plus-Artikel Anmesty International Wassily Nemitz über den Kampf für Menschenrechte

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) hat am Wochenende ihre hybride Mitgliederkonferenz im Dorint-Hotel in Mannheim abgehalten. Bevor die rund 300 Teilnehmenden in die Themen so richtig einstiegen, stand der ehrenamtliche AI-Vorstandssprecher Wassily Nemitz dieser Redaktion für ein Gespräch zur Verfügung