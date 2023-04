Wasserturm in Mannheim wird wieder beleuchtet – andere Gebäude bleiben dunkel

Mannheim. Das Mannheimer Wahrzeichen wird wieder abends von innen leuchten und auch von außen angestrahlt. Die MVV Energie AG als Eigentümerin des Wasserturms reagiert damit auf das Auslaufen der Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung des Bundes am Samstag. Man gehe daher „wieder in den Normalbetrieb“, heißt es. Schon seit 2016 verwendet die MVV am Wasserturm 40 energieeffiziente und dimmbare LED-Akzentstrahler, um architektonischen Elemente wie Nischen oder Ornamente zur Geltung zu bringen. Ergänzend gibt es Bodenstrahler zur Illumination des Sockels und der Statuen.

Anfang September hatte es die Vorgabe der Bundesregierung gegeben, möglichst viel Energie zu sparen und daher auf rein ästhetische Beleuchtung – etwa von Baudenkmälern – zu verzichten. Auch wenn diese Vorgabe seit dem Wochenende nicht mehr gilt, bleibt die Fassade vom Rosengarten dunkel. Noch habe man keine neuen Richtlinie von der Stadt bekommen, heißt es von der m:con - mannheim:congress-gmbh. Auch die Staatlichen Schlösser und Gärten verzichten weiter darauf, die Fassade der Schlösser Mannheim und Heidelberg anzustrahlen. „Wir sind weiterhin gehalten, Energie einzusparen“, so die Begründung. Der Bereich der Arkaden werde aber aus Sicherheitsgründen beleuchtet, in Heidelberg Schloss und Garten.