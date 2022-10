Wasserrohrbruch in Mannheim: Entspanntere Verkehrssituation am Donnerstagmorgen

Mannheim. Keine größeren Verkehrsbehinderungen hat die Polizei am Donnerstag zu vermelden, nachdem ein Wasserrohrbruch die B 44 zwischen Luisenring und Jungbuschbrücke unterspült hatte. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, sei die Verkehrssituation in Mannheim und Ludwigshafen am Morgen entspannt gewesen.

Der Wasserrohrbruch unter einer zentralen Ausfallstraße in der Nähe des Mannheimer Luisenrings hatte am Mittwoch den kompletten Pendlerverkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen nahezu lahmgelegt. Die Wasserleitung wurde nach Angaben der Stadt Mannheim am Mittwoch repariert. Allerdings wird es vermutlich noch mehrere Tage dauern, bis die Fahrbahn wiederhergestellt und benutzbar ist.

Deshalb rät die Polizei allen Pendlern, den Bereich weiträumig zu umfahren. Empfohlen werden die Rheinübergänge auf den Autobahnbrücken A 6 bei Mannheim-Sandhofen und A 61 bei Speyer. Die Stadt Mannheim empfiehlt drei Ausweichrouten im innerstädtischen Bereich von Mannheim und Ludwigshafen.

Der Verkehr staute sich am Mittwoch nicht nur rund um den Mannheimer Innenstadtring, sondern auch in Ludwigshafen und auf der A 650. Die Fahrzeuge standen in den Spitzenzeiten bis zum Oggersheimer Kreuz. Bis zu einer Stunde Geduld mussten die Verkehrsteilnehmer aufbringen.