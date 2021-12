Wasserrohrbruch in der Innenstadt: Sperrung der Breiten Straße aufgehoben

Mannheim. In der Breiten Straße zwischen den Quadraten B 1 und A 1 ist es am Samstagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Sperrung der Straße in Fahrtrichtung Schloss ist aufgehoben. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten, nach Polizeiangaben, gegen drei Uhr morgens austretendes Wasser in diesem Bereich. Danach stellte sich heraus, dass eine Wasserversorgungsleitung gebrochen war und dadurch die Straße überspült wurde. Durch den starken Wasserdruck wurden auch Teile des Gehweges auf die Straße gespült.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Breite Straße zwischen den Quadraten B 1 und A 1 ist derzeit in Fahrtrichtung Schloss gesperrt. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch. © dpa

Durch die verständigte Berufsfeuerwehr und die MVV wurden umgehend Maßnahmen eingeleitet, damit die Versorgungsleitung abgestellt werden konnte. Nach ersten Informationen der Polizei sei eine Menge von ca. 600 Kubikmeter Wasser ausgetreten. Die örtliche Kanalisation konnte das austretende Wasser jedoch auffangen, so dass kein Wasser in Keller der umliegenden Gebäude eintreten konnte. Eine Fachfirma war daraufhin zur weiteren Behebung des Schadens vor Ort.

Für die Dauer der Baumaßnahmen war die Breite Straße zwischen den Quadraten B 1 und A 1 in Fahrtrichtung Schloss gesperrt. Nach Angaben der Polizei besteht die Sperrung für Autofahrer nun nicht mehr. Des Weiteren war auch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt. Die RNV gab bekannt, dass nun wieder die Haltestellen Schloss und Universität angefahren werden können.