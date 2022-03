Wasser marsch – nicht nur der „Pilwe“-Brunnen sprudelt wieder

18 öffentliche Brunnen und Wasserspiele hat Mannheim – 14 davon werden seit Montag nach und nach von Mitarbeitern der Stadt aus der Winterpause geholt und angestellt. Vier Anlagen bleiben zunächst trocken: Auf dem Marktplatz Rheinau heißt es erst zum Stadtteilfest Mitte Juli „Wasser marsch!“ Der Brunnen in Friedrichsfeld muss wegen der Sanierungsarbeiten auf dem Bechererplatz bis Sommer warten, der Spargelbrunnen in Käfertal wird wegen der Sanierung des Rathauses erst 2023 wie gewohnt sprudeln, und auch erst 2023 schießen die Fontänen am Friedrichsplatz wieder in die Höhe, denn da läuft ja ebenso eine große Sanierung. Im Tritonenbrunnen am Friedrichsplatz sowie gegenüber am Papyrus-Brunnen (P 7) und Pelikan-Brunnen (O 7) plätschert aber das Wasser. Von den Brunnen in den Vororten fällt der 1978 von Uta Huber nach einem Entwurf von Günther Neinreuther gefertigte „Pilwe-Brunnen“ besonders auf (unser Bild). Die Brunnenfiguren, eine Gans und ein Bettkissen, symbolisieren den früheren Reichtum des Orts. „Pilwe“ gilt als Spitzname der Neckarauer, schon zur Römerzeit abgeleitet vom lateinischen „pulvinus”, was für weich gefülltes Federkissen steht. Weil die Neckarauer Bauern reich waren und sich viele Gänse hielten, schliefen sie der Legende nach nicht auf Stroh, sondern auf Kissen mit vielen Gänsefedern. pwr (Bild: Markus Prosswitz)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1