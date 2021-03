„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ skandieren die Schüler. Der 1. Preis beim Politikwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung geht nach Mannheim. Die Neuntklässler der Realschule in der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) haben die Jury überzeugt mit ihrer Powerpoint-Präsentation zum Thema „Umkämpftes Menschenrecht: sauberes Wasser für alle.“ Die Preisverleihung fand gestern unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln im Freien statt. Die IGMH nahm zum ersten Mal teil am bundesweiten Schülerwettbewerb für politische Bildung.

AdUnit urban-intext1

Die Realschüler aus der IGMH haben sich in der Wertung der Klassenstufen 4 bis 12 nicht nur gegen 120 andere Schulen (aller Schularten in Deutschland, von der Förderschule bis zur Oberstufe im Gymnasium) durchgesetzt, sondern auch gleich einen der fünf Bundespreise gewonnen. Die 21 Schüler von Politiklehrerin Laura Vitt haben eine Powerpoint Präsentation über das Wasser als Grundrecht, den vielerorts herrschenden Wassermangel, die Verschmutzung durch Umwelteinflüsse und Möglichkeiten zur Lösung des Problems am Beispiel von drei Ländern auf drei Kontinenten – Südafrika, Pakistan in Asien und Peru in Südamerika – erarbeitet und dazu Interviewpartner gewinnen können. In die Präsentation wurden Interviews mit Lehrern und Schülern eingearbeitet. Aber auch Parsa Laraib aus Pakistan (Schülerin der Klasse 13), Larissa Barrera Horsch aus Peru (Schülerin der Klasse 8) und eine Familie aus Lesotho in Südafrika lieferten als außerschulische Partner weitere Diskussionsanregungen und Argumente. Unzählige Stunden flossen in die Arbeit – am Ende waren sich Soykan und seine Klassenkameraden einig: Die Beschäftigung mit diesem Thema ist wichtig. Sie war gewinnbringend für jeden, regte zum Nachdenken an, auch über die eigene Möglichkeiten, Wasser zu sparen, und wird so auch sicherlich an der IGMH, ausgehend von dieser Powerpoint-Präsentation, in verschiedenen Klassen durch die Schüler weiter thematisiert werden.

Der Wettbewerb Der Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Während normal circa 2500 Beiträge eingereicht werden, waren es im 50. Jubiläumsjahr – Corona geschuldet – 1700 Beiträge, aus denen die Jury in Kategorien jeweils eine Siegerklasse, bzw. einen Siegerkurs auswählt. ost

Am Dienstagmorgen folgte nun die große Auszeichnung seitens der Bundeszentrale für politische Bildung. „Ihr habt eine Spitzenleistung erbracht, ihr seid eine der besten Schulen in Deutschland und habt die Jury mit eurem Beitrag begeistert“, lobte der Leiter des Schülerwettbewerbs, Hans-Georg Lambertz, die Jugendlichen. Die Klasse fährt zur Belohnung in der zweiten Juniwoche nach Berlin – falls die Corona-Lage es zulässt. Schulleiter Rainer Bade, der der Preisübergabe ebenso beiwohnte wie seine Kollegen Heike Scholz, Abteilungsleiterin Gesellschaftswissenschaften, und Alexander H. Katz, Fachkoordinator Politik und Wirtschaft, war mächtig stolz auf seine Schüler. Das Lob des Schulleiters ging nicht zuletzt auch an die betreuende Lehrkraft Laura Vitt, „die ihren Schülern alle Freiheiten ließ und bei Bedarf beratend zur Seite stand“.