Zur Bewässerung der Pflanzen wird in den nächsten Jahren Grundwasser aus der Feudenheimer Au hochgepumpt. Kritiker des Umweltforums befürchten, dass der Grundwasserspiegel dadurch dauerhaft absinken könnte und durch den Eingriff womöglich belastetes Wasser vom Spinelli-Gelände in die Au gelangt. Die Fachbehörden haben dieses Vorgehen dem Buga-Chef zufolge jedoch geprüft, abgesegnet und erlaubt, dass der Grundwasserspiegel um zwölf bis 15 Zentimeter absinken darf. Zuletzt stieg er entgegen der Annahme sogar. Ein weiterer Streitpunkt ist der Bachlauf, der zum neu geschaffenen See in der Au führt: Entgegen der ursprünglichen Ankündigung ist der mit Bahnen abgedichtet worden, die Kunststoff enthalten. Nach Angaben der Herstellerfirma haben diese eine Lebenserwartung von mehr als 100 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1