Mannheim. Unbekannte haben in der Mannheimer Neckarstadt eine Waschmaschine gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften dich die Kriminellen in der Zeit zwischen Montag bis Donnerstag Zutritt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße und brachen dort in Kellerabteile ein. Neben der Waschmaschine wurden auch Werkzeugen entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.

