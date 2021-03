Die SPD-Gemeinderatsfraktion lädt an diesem Mittwoch zu einer Online-Diskussion zum Thema „Perspektiven für unsere Innenstadt“ ein. Dabei wollen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für die Innenstadt, Isabel Cademartori, Oberbürgermeister Peter Kurz, Einzelhandelsunternehmer Fabian Engelhorn sowie ein Gast aus der Forschung erörtern, welche Entwicklungsmöglichkeiten es für die Mannheimer Innenstadt im digitalen Zeitalter gibt.

„Innenstädte stehen unter Druck, sich in einer Zeit von Online-Shopping und zunehmenden Homeoffice als Orte des Zusammenlebens neu zu erfinden. Auch in Mannheim wollen wir nach der Krise eine lebendige und lebenswerte Innenstadt. Dazu gehört eine Vielfalt von Geschäften und Restaurants, die fit fürs digitale Zeitalter sind – aber auch ein gutes Stadtklima, welches die Innenstadt als Wohnviertel stärkt“, erklärt Cademartori. Man wolle gemeinsam herausfinden, ob Innenstädte noch als reine Handelszentren funktionieren – oder wie man neue Möglichkeiten schaffen könne, Innenstädte zu nutzen.

Bürger können Ideen einbringen

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Diskussion zu verfolgen, ihre eigenen Ideen einzubringen und ihre Fragen an die Runde zu stellen. Dazu besteht am Mittwoch ab 18 Uhr live auf facebook.com/spdfraktionmannheim oder dem YouTube-Kanal der SPD-Gemeinderatsfraktion die Gelegenheit. Fragen und Anregungen können auch im Voraus an spd@mannheim.de geschickt werden. red/scho