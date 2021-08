Seit zehn Jahren gibt es in der Verwaltung Menschen, die nur eine Aufgabe haben: den Klimaschutz voranzutreiben. Wie die Klimaschutzagentur mitteilt, existiert in Mannheim dazu seit zehn Jahren eine Klimaschutzleitstelle mit vier Stellen. Die Klimaschutzagentur selbst besteht aus neun Stellen. Sie gestaltet die „strategische und konzeptionelle“ Ausrichtung des Klimaschutzes in der

...