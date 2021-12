Sogar die selbst ernannte Glücksministerin Gina Schöler ist in der Pandemie bisweilen schlecht drauf. Auch an ihr nage in diesen Tagen „eine Portion Weltschmerz“, räumt sie ein. Im Interview erklärt die aus Mannheim stammende Trainerin, Rednerin und Autorin, was man dagegen tun kann.

Frau Schöler, in Ihrem neuen Buch „Glück doch mal!“ wollen Sie Ihren Leserinnen und Lesern zeigen,

...