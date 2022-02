Sie ist die erste und einzige Frau im Vorstand des Mannheimer Energieversorgers MVV Energie. Und weil das Unternehmen weit über die Mannheimer Stadtgrenzen hinaus tätig ist, trägt die 39-jährige Verena Amann als Personalchefin Verantwortung für rund 6200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In normalen Zeiten ist das schon eine Herausforderung, aber in der Corona-Krise ist Personalführung ein Abenteuer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Podcast „Mensch Mannheim“ berichtet Amann, wie sich in den vergangenen Monaten die Personalführung verändert hat. „Effizienz in Meetings und in der Problemlösung ist keine Frage der Präsenz“, sagt sie. Auch sie habe lange geglaubt, dass man für Innovationen am besten gemeinsam in einem Raum sein müsse, erzählt Amann. Und berichtet über ihre Sorge im vergangenen Sommer, dass Fortschritt und Qualität leiden könnten. Doch im digitalen Raum, das weiß Amann jetzt, gehen die Mitarbeiter genauso tatkräftig mit. „Das ist mein persönlich größtes Learning“, sagt die Personalvorständin.

Verena Amann ist seit August 2019 Personalchefin der MVV Energie. © MVV

Was sie auch gelernt hat: Die Change-Fähigkeit einer Organisation gehe auch ein Stück weit einher mit der Alternativlosigkeit. Ihrer Meinung nach hätte das Unternehmen ohne die Corona-Krise niemals in der Geschwindigkeit so eine Digitalisierungsbefähigung gehabt, „wenn wir nicht von jetzt auf gleich gezwungen gewesen wären“. Und gleichzeitig sei das ein großes Verdienst der Belegschaft, die sich darauf eingelassen habe und nicht abgetaucht sei.

Es komme jetzt die Ära, „in der wir alle gemeinsam lernen müssen damit umzugehen, dass wir von Zuhause aus arbeiten und das Zuhause eine Art Arbeitsplatz ist“. Die Abgrenzung zwischen privat und beruflich müsse jedem gelingen. „Und das ist umso schwerer, wenn die Kinder nicht in der Betreuung oder in der Schule sind.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Amann, selbst Mutter eines kleinen Sohnes, macht auch deutlich: Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen Vereinbarungen treffen über die Erreichbarkeit der Angestellten. Eine Dauerverfügbarkeit sei weder Wunsch noch Ziel des Arbeitgebers und müsse vom Arbeitnehmer auch selber in höherer Selbstdisziplin eingehalten werden, so Amann.

Wird Homeoffice zum Standard des künftigen Arbeitens? Soweit will Amann noch nicht gehen. Aber: „Wir werden viel, viel mehr sehen.“ Amann erzählt, dass sie sich Zuhause bewusst Pausen zwischen Videokonferenzen angewöhnt hat, in denen sie aufsteht und auch mal kurz ums Haus geht, um frisch zu bleiben.