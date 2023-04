Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Was Mädchen am Girls' Day an Mannheims Hochschulen erwartet

Die Universität, Duale Hochschule und Hochschule werben am bundesweiten Mädchentag am 27. April bei Schülerinnen für ein Studium in den MINT-Fächern. Eine Anmeldung ist erforderlich