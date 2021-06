Was macht Corona mit uns?

Mannheim. Was macht Corona mit unserer Gesellschaft? Rücken wir näher zusammen oder spaltet uns die Pandemie? Was haben wir gelernt? Um diese Fragen geht es bei einer Gesprächsrunde des SWR am Samstag. Ab 15 Uhr diskutieren Comedian Bülent Ceylan, SWR-Intendant Kai Gniffke, die Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, Jennifer Kettemann, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und ARD-Fernsehpfarrerin Ilka Sobottke. Die Diskussion kann auf der Webseite des SWR oder auf dem Youtube-Kanal verfolgt werden. Zuschauer und Zuschauerinnen können selbst mitdiskutieren.

