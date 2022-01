Was ist Mannemer Dreck?

Fred Fuchs liebt Süßigkeiten! Aber leider erlaubt seine Mama sie ihm nicht so oft. Und dann ist auch noch der Fasnachtsvorrat alle. Kurzerhand bittet der kleine Fuchs seinen Reporterkollegen Ralf Mehlhorn, ihm Süßigkeiten zu schenken. Ralf hat einen Vorschlag: Wie wär’s mit etwas Mannemer Dreck? „Du bist gemein, ich will doch Schokolade!“, entgegnet Fred. Aber Mannemer Dreck ist mit Schokolade! Und das will Ralf im gemeinsamen Podcast von „MM“ und „Radio Regenbogen“ Fred Fuchs beweisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1







Was Mannemer Dreck ist, das erklärt der „MM“-Experte für Lokalgeschichte und Chefreporter Peter W. Ragge: Mannemer Dreck ist eine Art Lebkuchen – nur mit viel mehr Gewürzen. Man kann ihn das ganze Jahr über, aber dafür nur in Mannheim kaufen. Und der Name? Den hat er einem Witz zu verdanken, den ein Konditor im Jahr 1822 als Antwort auf einen Erlass des Großherzogs gemacht hat. . .