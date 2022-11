"MM"-Stadtgespräch: Was erreichen unsere Bundestagsabgeordneten für Mannheim?

Mannheim. Gut ein Jahr regiert die Ampel-Koalition im Bund – Zeit für eine Zwischenbilanz. Der „MM“ bittet deshalb gemeinsam mit der Stadtbibliothek die vier Bundestagsabgeordneten aus Mannheim zur Diskussion. Und zwar am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr im Dalbergsaal des Dalberghauses in N 3, 4. „Was ist politisch möglich in diesen Krisenzeiten?“ Diese Frage sollen Gökay Akbulut (Linke), Isabel Cademartori (SPD), Melis Sekmen (Grüne,) und Konrad Stockmeier (FDP) beantworten.

Cademartori hatte vor einem Jahr das Direktmandat im Wahlkreis Mannheim geholt, die drei anderen sind über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Mit Cademartori, Sekmen und Stockmeier gibt es damit jeweils einen Mannheimer Abgeordneten aus der Ampelkoalition.

Isabel Cademartori von der SPD. © Thorsten Langscheid

Unter anderem auf dem Portal abgeordnetenwatch.de werden den Mannheimer Bürgervertretern viele Fragen gestellt. Es geht um das Tempolimit, die Umrüstung der Kohlekraftwerke, aber auch um andere aktuelle Themen. So richtet sich etwa die Frage „Finden Sie nicht, dass die Bundesregierung in Anbetracht der aktuellen Situation im Iran ein Zeichen der Solidarität setzen sollte?“ direkt an Politikerin Akbulut. Sie bezeichnete in einem früheren „MM“-Bericht den Kontakt zu ihren Wählern als wichtigen Teil ihrer Arbeit. Akbulut war zuletzt bei einer Demo des Gesamtelternbeirats der Stadt Mannheim mit der Bildungsgewerkschaft GEW vor Ort. Als Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt sie die Forderungen, dass sich das Bildungssystem verbessern müsse.

Konrad Stockmeier (FDP Kreisverband Mannheim) und rechts FDP-Generalsekretär Dr. Volker Wissing beim Bundestagswahl2021 Kontingenttermin der FDP Großer Saal im Erdgeschoss der Caritas in B5, 19a Liberale Industriepolitik im Spannungsfeld von Standortwettbewerb und Klimawandel mit FDP-Generalsekretär Dr. Volker Wissing. © Michael Ruffler

Auch Cademartori sucht bei Veranstaltungen den Kontakt zu den Wählern. Beispielsweise im Oktober beim Mannheimer Wirtschaftsdialog zum Thema „Wie können Unternehmen die Gas- und Energiekrise meistern?“ Als Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sei ihr wichtig gewesen, in den Infrastrukturen-Bereich zu kommen, wo sie aktiv etwas für ihren Wahlkreis in Mannheim umsetzen könne.

Gökay Akbulut von den Linken. © Lea Seethaler

„Ist grüne Politik noch glaubhaft vermittelbar?“ Dieser aktuellen Frage bei abgeordnetenwatch.de muss sich Sekmen als stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss stellen. Ihr selbst liegt Bildungsgerechtigkeit besonders am Herzen, da sie als Kind einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, schreibt sie über sich auf ihrer Webseite. Ihre Heimatstadt Mannheim sieht sie in einer „Aufbruchstimmung“ und teilte auf Instagram zuletzt einen Post zur Entstehung des Greentech Innovationszentrums, für das sie sich seit 2017 einsetze. Sie habe sich vorgenommen, Mannheim auch in Berlin produktiv einfließen zu lassen.

Auch Stockmeier sucht weiterhin den Kontakt zu seinen Wählern in Mannheim. Zuletzt begleitete er die Verleihung der Konkordien-Medaille der Evangelischen Kirche Mannheim, die Personen auszeichnet, die sich ehrenamtlich im Gemeindeleben verdient gemacht haben. Das Vereinsleben kennt der FDP-Politiker auch aus eigener Erfahrung als Vorstand eines Fördervereins. Im Bundestag in Berlin setzt er sich als Vollmitglied nun für die Themen im Ausschuss für Angelegenheiten der EU sowie im Ausschuss für Klimaschutz und Energie ein – und sieht diese Bereiche auch in seinem Wahlkreis vertreten: Mannheim sei für ihn eine europäisch stark vernetzte Stadt.

Um die Arbeit der vier in Berlin geht es bei der Diskussion, die von „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz und Bibliotheksleiter Yilmaz Holtz-Ersahin moderiert wird.

Der Eintritt zur Veranstaltung im Dalberghaus ist frei. Anmeldung per Mail an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder unter der Telefonnummer 0621/2 93 89 35.