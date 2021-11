Mannheimer Morgen Plus-Artikel Corona - Landesweite Alarmstufe bringt ab diesem Mittwoch Verschärfungen / Sportkreis kritisiert PCR-Testpflicht im Freien / An Schulen durchgängig Maskenpflicht Was die Corona-Alarmstufe in Mannheim konkret bedeutet

Mannheim: Ein Schild mit der Aufschrift "Maskenpflicht" hängt in der Innenstadt. © Uwe Anspach/dpa