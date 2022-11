Was bedeutet „jüdisch“?

Was bedeutet es, heute in Deutschland jüdisch zu sein? Laura Cazés hat zwölf jüdische Autorinnen und Autoren gebeten, ihre Sicht auf das Leben in diesem Land, aber auch auf das Leben mit ihrem Glauben zu beschreiben. Nun lädt die Jüdische Gemeinde am Dienstag, 22. November um 19 Uhr zu einer Lesung aus ihrem Buch „Sicher sind wir nicht geblieben: Jüdisch sein in Deutschland“ und zu einem Gespräch mit der Autorin in das findet Jüdische Gemeindezentrum in F 3 am Rabbiner-Grünewald-Platz ein.

Cazés wurde 1990 in München geboren. Sie studierte European Studies und Psychologie in Frankfurt. 2017 bis 2019 war sie Vizepräsidentin der European Union of Jewish Students. 2015 begann sie ihre hauptamtliche Tätigkeit bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) als Koordinatorin des neu gegründeten Deutsch-Israelischen Freiwilligendienstes. Seit 2019 ist sie Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung. Als Autorin und Sprecherin tritt Cazés für die Wahrnehmung diverser jüdischer Lebenswelten in Deutschland ein. Sie ist eine der vier Diskutantinnen im Jüdischen Quartett, einer Veranstaltungsreihe der Amadeu Antonio Stiftung. pwr