Was am Mittwoch auf dem Maimarkt los ist

Mannheim. Noch sind sie in Straßenheim ansässig, auch wenn die Landesregierung sie nach Bruchsal abziehen will. Heute zeigen von 15 bis 16 Uhr die Beamten der Polizeireiterstaffel im Reitstadion gemeinsam mit der Polizeihundeführerstaffel Auszüge aus ihrem Ausbildungsprogramm.

Auf der Kulturbühne ist beim LeseTalk um 10.30 Uhr "MM"-Mitarbeiter Klaus Schillinger zu hören, der sein Buch "Luzenberg Mannheim. Ein Stadtteil mit Charakter" vorstellt, gefolgt von einer Lesung von Autorin Iris Welling aus den Kinderbüchern "Klaus Kariert" und "Rugas Abenteuer am Blauen Wasser".

Zur gleichen Zeit, also 10.30 Uhr, geht es in der Reihe der Medizinvorträge um „Sicher durch die Operation – mit einer optimal auf Sie zugeschnittenen Narkose. Moderne Narkoseführung an der Universitätsmedizin Mannheim im Rahmen des ERAS-Programmes (für Bauchoperationen)“ mit David Ghe-zel-Ahmadi, Oberarzt in der Klinik für Anästhesie der UMM. Um 12.30 Uhr geht es dort um die „Volkskrankheit Rückenschmerz – Alles Schick-sal? Ursachen, Prävention, moderne Therapie“ mit Frederic Bludau, Geschäftsführen-der Oberarzt, Spezielle Orthopädische Chirurgie, Spezielle Unfallchirurgie, Ständiger Vertreter im D-Arzt-Verfahren der UMM, Orthopädisch-Unfallchirurgisches Zentrum, UMM. Eine Stunde später folgt das Thema „Gestärkt in die Operation – und rasch wieder zuhause. Wie geht das?“, Prähabilitation und Rehabilitation als wichtige Meilensteine auf der chirurgischen Patientenreise, mit Florian Herrle von der Universitätsmedizin Mannheim, Oberarzt – Leitung Darmchirurgie, Chirurgische Klinik

In der Halle der Metropolregion, wo jeden Tag andere Ausbildungsziele zu Gast sind, stehen heute Vertreter der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, um auf die aktuellen Ausstellungen „Die Normannen“ und „Unsichtbare Welten“ aufmerksam zu machen. Dazu gibt es nicht nur ein Glücksrad, sondern auch eine leckere Überraschung am Nachmittag.

