Warum wird man heute noch Mönch und Priester?

Er ist aufgeregt, das gibt er zu. Schließlich ist der Samstag nicht nur für ihn ein besonderer Tag. Durch Handauflegung von Erzbischof Stephan Burger sowie den feierlichen Ritus empfängt Bruder Johannes Roth ofm die Weihe zum Priester. Solche Priesterweihen sind nicht nur für den Kandidaten ein Höhepunkt im Leben, sondern in Zeiten des Priestermangels und aussterbender Orden für die katholische Kirche inzwischen sehr selten geworden.

Im Habit vor St. Bonifatius: Bruder Johannes Roth ofm empfängt am Samstag dort die Priesterweihe. © Michael Ruffler

„Auch ich hatte Zeiten des Zweifels“, gesteht Roth. Dabei liegt eine „klassische katholische Laufbahn“ hinter ihm, wie er sagt – sprich nach der Kommunion die Tätigkeit als Ministrant, das Engagement in der katholischen Jugend, als Pfarrjugendleiter und als Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat in seiner Heimat bei Limburg. Da wuchs in ihm auch schon der Gedanke, vielleicht Priester zu werden, „aber unser damaliger Pfarrer, der hatte einen ziemlich negativen Einfluss“, erinnert sich der 38-Jährige.

Franziskaner und Priesterweihe Die Franziskaner sind seit 1925 in Mannheim. Damals wurde ihnen die Pfarrei St. Bonifatius übertragen. Neben der 1914 im Jugendstil erbauten Pfarrkirche wurde von 1928 bis 1930 ein Pfarrkloster errichtet, 1954 das Gemeindehaus. Im Konvent leben derzeit vier Brüder sowie als Gast ein Mitbruder aus dem Kongo. Jeder hat ein eigenes Zimmer mit Bad. Am Samstag, 22. Mai, wird Johannes Roth um 11 Uhr in der Bonifatiuskirche die Priesterweihe empfangen. Nach dem Wortgottesdienst bekundet der Kandidat vor der Gemeinde seine Bereitschaft zur Übernahme des geistlichen Amtes und verspricht dem Erzbischof und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Anschließend leitet die Allerheiligenlitanei zur eigentlichen Weihe über. Danach feiert der neue Priester mit dem Erzbischof die Eucharistie. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Plätze in der Kirche begrenzt. Die Weihe wird per Livestream übertragen: https://t1p.de/Priesterweihe-Johannes-Roth. Das Video ist auch im Nachhinein noch abrufbar. pwr

Nach dem Abitur studierte er daher Erziehungswissenschaft mit Spezialisierung Sonder- und Heilpädagogik, arbeitete mit schwer körperlich und geistig behinderten Menschen. Anfangs habe ihn das ausgefüllt, „aber dann merkte ich doch: Irgendwie fehlt mir etwas“, so Johannes Roth. Es folgte ein persönliches Tief, und danach habe er „wieder stärker zum Glauben gefunden“. Daher habe es ihn „wieder gepackt, wieder gereizt, doch Theologie zu studieren“, erzählt er, zumal zwischenzeitlich ein neuer Pfarrer in der Heimatgemeinde tätig war und er ihn darauf angesprochen, ja dafür begeistert habe.

Zeit der Zweifel

Aus dem Erziehungswissenschaftler mit Diplom wurde 2008 der Student und Priesterkandidat des Bistums Limburg. Aber Zweifel blieben. „Ich stellte mir schon die Frage, ob ich allein in einem Pfarrhaus leben will“, erinnert er sich. Und da war er sich keineswegs sicher – im Gegenteil. „Das Priesterbild hat sich ja stark verändert. Die Gemeindepfarrei, wie ich sie als Kind kennengelernt habe, gibt es ja nicht mehr, und die großen Pfarreien sind schon auch schwierig“, findet er.

Aber plötzlich tat sich ihm eine neue Perspektive auf: ein Orden. Als er während des Studiums 2010/11 Freiwilligendienst in einem Haus für schwerbehinderte Kinder und Jugendliche in Jerusalem leistete, lernte er einen jungen Franziskaner kennen. Darüber ergaben sich weitere Kontakte und Gespräche, und schnell spürte Johannes Roth, dass das genau das Richtige für ihn ist. „Der Orden stärkt, bietet Gemeinschaft“, hebt er hervor, „und diese Gemeinschaft bietet vielfältige Möglichkeiten der Seelsorge“, begründet er seinen Schritt, 2013 Novize zu werden und für den Rest seines Lebens den dunkelbraunen, für Armut und ein einfaches Leben stehenden Habit mit dem weißen Zingulum der Franziskaner zu tragen.

Das Jahr 2020 war dann sehr bedeutend für ihn. Im Januar wurde ihm für seine Doktorarbeit „Sie gingen, sie beide gemeinsam – Genesis 22 in der neueren Exegese und in Predigttexten“ in einem Festakt der Doktor der Theologie verliehen, danach legte er seine feierliche Profess ab. Im Juli 2020 kam Johannes Roth, nun ganz offiziell mit dem Buchstaben ofm hinter dem Namen (Lateinisch: ordo fratrum minorum, deutsch „Orden der Minderen Brüder“), nach Mannheim in die Franziskaner-Pfarrei St. Bonifatius.

Die Neckarstadt sei zwar „schon ein bisschen speziell, sehr anders“, so der angehende Priester. Die Gemeinde habe ihn aber „sehr gut aufgenommen“, auch wenn es wegen der Corona-Pandemie natürlich schwierig gewesen sei, viele Kontakte zu knüpfen. Bisher wirkte er hier als Diakon, künftig eben als einer der Priester der großen Gemeinde. Ob er aber auf Dauer in der Neckarstadt bleibt oder an anderer Stelle eingesetzt wird, entscheidet sich beim Provinzkapitel der Franziskaner im Mai nächsten Jahres.

Menschen beistehen

„Egal wo – ich freue mich auf meine Aufgaben in der Seelsorge“, betont Roth. Natürlich sei es „eine schwierige Zeit, Priester zu werden“, gibt er zu. „Aber Menschen beistehen in schwierigen Situationen der Trauer, auch in der Freude, ihnen das Wort und die Gnade Gottes nahezubringen, ins Gespräch kommen“, das sei doch „eine wunderbare Arbeit“, die ihn erfülle.

Natürlich wisse er um die Skandale, um Missbrauch und andere Verfehlungen, denn 2010, als das bekanntgeworden sei, befand er sich schon mitten im Theologiestudium. Aber doch habe er das Gefühl, „dass meine Beauftragung, meine Berufung stärker ist“, bekräftigt er. „Ich sehe die Fehler der Kirche, aber ich möchte trotzdem ein Teil von ihr sein“, betont der künftige Priester: „Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber fest überzeugt, dass man auch Dinge bewegen kann!“