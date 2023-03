Warum SPD -Stadträtin Kämper nun Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde ist

Es ist etwas, was sie so nie erwartet hätte – und was sie daher nun „ganz besonders berührend und bewegend findet“, wie sie sagt. Einstimmig wurde Heidrun Deborah Kämper zur neuen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Mannheim gewählt. Dabei gehört die Sprachwissenschaftlerin und SPD-Stadträtin erst seit 2003 der Gemeinde an, als sie zum jüdischen Glauben übertrat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin nicht als Jüdin geboren“, sagt sie auch ganz offen. Doch dass es Konvertiten bei Juden besonders schwer haben, was ja oft behauptet wird, kann sie gar nicht bestätigen – im Gegenteil. Sie sei schon als neues Mitglied „sehr herzlich und gut aufgenommen worden“, sagt sie.

Langsam reingewachsen

Ihr Übertritt erfolgte 2003, noch vor der Heirat mit ihrem Mann Majid Khoshlessan. Der aus dem Iran stammende Sohn eines Arztes und Rabbiners, in Mannheim bekannt als ehemaliger Geschäftsführer der Mannheimer Gesellschaft für Wohnungs- und Städtebau (MWS), führte selbst die Mannheimer Jüdische Gemeinde von 2016 ab drei Jahre. „Er hat mich immer mitgenommen in die Gemeinde, wir haben die Feste gemeinsam gefeiert, die Traditionen gelebt“, berichtet sie. Das habe sie, ursprünglich evangelisch getauft, überzeugt. Druck, ob von ihrem Mann oder der Gemeinde, sei da keiner dabei gewesen. „Ich bin in das Judentum langsam reingewachsen“, schildert sie den Prozess.

Sie hat dann auch den hebräischen Namen Deborah – der für eine fleißige Biene ebenso wie für eine Richterin oder Prophetin steht – angenommen. Im amtlichen Ausweis steht er nicht, aber sie benutzt ihn gerne. „In der Fraktion sprechen mich alle so an“, so die sozialdemokratische Stadträtin.

Bei der rituellen Aufnahme habe ihr damals der Rabbiner gesagt, nun könne sie auch ein Amt in der Gemeinde übernehmen. „Aber damals wäre das für mich überhaupt nicht infrage gekommen“, erinnert sie sich, dass sie diese Aussicht zunächst eher erschreckt habe. „Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen“, so Kämper. Und das war noch so im vergangenen Jahr, als die Vorsitzende Rita Althausen nicht mehr kandidierte, um sich auf ihr Amt im Oberrat der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden zu konzentrieren.

Ihr Nachfolger trat nach kurzer Zeit aber wieder zurück, dann war das Amt länger vakant. „Es kamen nun wieder mehrere Mitglieder auf mich zu“, sagt Kämper, und jetzt rang sie sich doch durch, für die Aufgabe an der Spitze der 450 Mitglieder zählenden Einheitsgemeinde, die also Orthodoxe wie auch moderner eingestellte Juden gleichermaßen umfasst, zu kandidieren.

Für Ruhestand zu jung

„Eine reizvolle Aufgabe“ sei das schon, sagt Kämper. Aber angesichts der enormen Tradition der auf Mitte des 17. Jahrhunderts zurückgehenden, stadtgeschichtlich sehr bedeutsamen Jüdischen Gemeinde habe sie „ganz enormen Respekt“ vor dem Amt. Dazu kommt, dass es mit einer großen Integrationsaufgabe – die Gemeinde besteht aus alteingesessenen Juden ebenso wie vielen aus Russland eingewanderten Spätaussiedlern – verbunden ist und auch mit gewaltigen Führungs- und Verwaltungsaufgaben. So gehört der Gemeinde das Gebäude im Quadrat F 3, das neben dem 1987 am Rabbiner-Grünewald-Platz errichteten Gemeindezentrum mit Synagoge, Mikwe und großzügigen Veranstaltungsräumen einen Kindergarten in katholischer Trägerschaft sowie rund 70 Wohnungen umfasst.

Aber Kämper hat jetzt Zeit, sagt sie. Mit 68 Jahren ist sie kürzlich, nach 28-jähriger akademischer Tätigkeit am Mannheimer Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS), in den Ruhestand gegangen. Zuletzt hatte sie einen eigenen Forschungsbereich zu „Sprachlichen Umbrüchen“ der Demokratiegeschichte des 20. Jahrhunderts aufgebaut, dort auch noch in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt einen zweibändigen Sammelband zu Auswirkungen der Sprache im Nationalsozialismus veröffentlicht.

Sie will zwar weiter forschen und lehren, auch kommunalpolitisch aktiv sein. „Aber für Ruhestand bin ich zu jung“, sagt sie. Daher kandidierte sie jetzt bei der Jüdischen Gemeinde – mit Erfolg. Ihre Stellvertreterin ist weiter Sophia Engelhardt, und Susanne Benizri-Wedde, Marlies Studniberg sowie Kostiantyn Krasnopolskyi arbeiten ebenso weiter im Vorstand mit.

Vorgenommen hat Kämper sich „eine größere Nähe zu den Mitgliedern“. So will sie drei bis vier Mal im Jahr Treffen zusätzlich zur Mitgliederversammlung anbieten, um Ideen oder Probleme zu besprechen. Das sei ihr „ein ganz, ganz großes Anliegen“, ebenso die stärkere Nutzung von Talenten aus der Gemeinde für die Gemeinde. Zudem wolle sie Wege suchen, die Jugendlichen mehr anzusprechen und einzubinden. Und das umfangreiche kulturelle Leben der Gemeinde, das zuletzt das nun ausgeschiedene Vorstandsmitglied Esther Graf pflegte, möchte sie nun selbst nicht nur am Leben halten, sondern weiterentwickeln

Für Sicherheit sorgen

Zudem liegt ihr, wie sie betont, der interreligiöse Dialog am Herzen. Schon bisher hat sie sich dafür als Kuratorin der Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit und als Beirätin des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiöse Arbeit eingesetzt. Zum Glück gebe es ja „eine gefestigte Beziehung“ der Jüdischen Gemeinde zur Stadtgesellschaft und allen demokratischen Parteien, sagt Kämper: „Wir werden wahrgenommen“, und der Saal im Gemeindezentrum werde oft und rege genutzt. „Diese gute Beziehung muss nicht aufgebaut, aber sie muss weiter intensiv gepflegt werden, und das will ich tun“, hat sie vor. Auch Jüdische Kulturtage soll es wieder geben.

Erleichtert registriert sie, dass es in Mannheim keinen spürbaren offenen Antisemitismus gebe – „aber wachsam sein müssen wir natürlich weiter“, betont sie, denn die drei Anschläge 2021, als wenige Monate hintereinander Scheiben zerstört wurden, hat niemand in der Gemeinde vergessen. Für Sicherheit zu sorgen sei daher auch immer wieder eine Aufgabe, wenn man an der Spitze der Gemeinde stehe, so Kämper.