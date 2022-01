Warum sich ein Mannheimer Caritas-Heimleiter in der ARD als homosexuell outet

„Megagut“ und „super“ findet er die Aktion: Bernd Nauwartat, Leiter des Caritas-Pflegeheims Joseph-Bauer-Haus in Käfertal, zählt zu den 125 Mitarbeitern der katholischen Kirche aus ganz Deutschland, die sich bei der Aktion „Out in Church“ sowie in der ARD-Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt haben. Dabei, so Nauwartat, sei er ein eher ungewöhnliches Beispiel – denn er habe sich nie verstecken müssen und dennoch nie Probleme mit seinem Arbeitgeber gehabt, während andere in der Sendung von Lügen, Doppelleben, Druck und drohenden Kündigungen erzählen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur ein einziges Mal auf seine sexuelle Orientierung angesprochen: Bernd Nauwartat, Leiter des Caritas-Pflegeheims Joseph-Bauer-Haus in Käfertal. © Markus prosswitz

„Ich bin Leiter eines Pflegeheimes – und ich bin schwul“, sagt Nauwartat in dem in der ARD ausgestrahlten Statement. Dass die Aktion bundesweit jetzt so viel Aufsehen erregt, habe ihn „bass erstaunt“, so Nauwartat. So viel Aufregung habe er nicht erwartet, als er die Anfrage erhalten habe, ob er sich an einer Fernsehsendung über Homosexualität in der katholischen Kirche beteiligen wolle.

>>> Hier geht es zum Video der ARD-Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ mit Bernd Nauwartat

„Warum nicht?“, habe er sich gefragt: „Alle, die mich kennen, wissen es ohnehin von mir“. Aber die Sendung sei eine gute Gelegenheit, öffentlich zu zeigen, die Kirche „eben nicht auf dem neuesten Stand sei“, wenn sie Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung Probleme bereite – auch wenn er selbst daraus nie ein Geheimnis gemacht und dennoch beruflich deshalb keine Schwierigkeiten gehabt habe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwar verpflichten die kirchlichen Arbeitsverträge die Arbeitnehmer, nach den Grundsätzen der katholischen Glaubens- und Sittenlehre zu leben. Gleichgeschlechtliche Liebe gilt da immer noch als Sünde. Doch als er als Altenpfleger bei der Caritas begonnen habe, „hätte ich nie gedacht, dass das jemals ein Thema sein könnte“, erinnert sich der 51-Jährige – und das sei immerhin über 30 Jahre her. Er sei auch sofort eingestellt worden.

Problemlos befördert

Doch dann, etwa 2006, sei es darum gegangen, ob er aufsteigt, vom Pfleger zum Pflegedienstleiter. Der damalige Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Mannheim, der 2010 pensionierte Franz Pfeifer, habe da von „zwei kleinen Problemen“ gesprochen.

Einmal nannte er, dass Nauwartat seinerzeit der evangelischen Kirche angehörte – was bei Leitungspositionen in katholischen Einrichtungen nicht gerne gesehen wird. Und dann „gibt es da noch das andere Problem, Sie wissen schon“, erinnert sich Nauwartat an das Gespräch. Nauwartat habe dann, so sagt er heute, geantwortet, wenn das ein Problem sei, dann kündige er sofort – er frage ja auch nicht andere Leute nach ihrer sexuellen Orientierung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Pfeifer habe versprochen, das zu klären, die Beförderung sei daraufhin problemlos erfolgt, „und dann habe ich nie mehr etwas davon gehört – und das war auch das einzige Mal“, so Nauwartat. Die erneute Beförderung zum Heimleiter lief ebenso reibungslos. Der heutige Caritas-Vorstand sei ohnehin „ganz cool“, und mit ihm verstehe er sich ganz hervorragend.

Dom-Führung abgebrochen

Bei Bewohnern oder Angehörigen spiele das Thema auch überhaupt keine Rolle. „Mich hat nie jemand angesprochen – wäre ja auch frech, geht ja keinen etwas an“, betont Nauwartat. Ein einziges Mal, vor vielen Jahren schon, habe ihn ein Bewohner gefragt, weil er damals traurig wirkte – weil er sich von seinem damaligen Partner getrennt hatte. „Aber da ging es wirklich nur darum, warum ich traurig war – sonst um nichts“, bekräftigt er.

Dagegen habe er von der Evangelischen Kirche Diskriminierung erlebt. So habe der damalige Pfarrer seiner Heimatgemeinde in der Gartenstadt es unter Hinweis auf seine sexuelle Orientierung abgelehnt, dass er als Taufpate für das Kind seiner Cousine fungieren dürfe. „Das hat mich richtig aufgeregt“, weiß er noch. Für Nauwartat – evangelisch getauft, aber von einer katholischen Mutter erzogen – war das ein Hauptgrund, später zur katholischen Kirche überzutreten.

Da habe er zumindest in Mannheim noch nie negative Erfahrungen gemacht – nur in Köln. Als Leiter einer Pflege-Abschlussklasse habe er mit den Schülern eine Domführung gebucht, die der Priester aber plötzlich abgebrochen habe. „Richtig geschockt“ sei der gewesen, dass er als – damals noch – Evangelischer und Homosexueller Verantwortung für ein katholisches Pflegeheim habe. „Völlig engstirnig, aber das war ein Einzelfall, der hat mir leid getan, das war halt nicht seine Welt. So etwas schadet der Kirche. Aber über die Kirche als Arbeitgeber kann ich mich selbst nicht beklagen“, stellt er klar.

Nauwartat ist ja auch als Mitglied des Capitol-Ensembles sowie als Fasnachter und Vorsitzender der „Löwenjäger“ bekannt. Aber bei Künstlern sei Homosexualität ohnehin „völlig normal“, und aus der Fasnacht kenne er ebenso keine Diskriminierung – im Gegenteil. Die „Löwenjäger“ etablierten mit sehr großem Erfolg eine „Regenbogensitzung“, die Nauwartat zwar kräftig mit prägt. Der Impuls dazu sei aber von seinen damaligen Vorstandskollegen Michael Plep und Roger Dörsam gekommen, erzählt er.