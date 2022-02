Nina Straßner ist Buchautorin, Bloggerin, vor allem aber Fachanwältin für Arbeitsrecht und seit 2019 mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut: Beim Walldorfer Softwarekonzern SAP trägt sie den Titel: Head of Diversity and People Programs Germany. Sie sorgt für Vielfalt - aber wie genau kann man die in einem Konzern organisieren? Es geht darum, die gesellschaftlichen Debatten ins Unternehmen zu tragen und in die Systeme zu integrieren: Geschlechter-Themen, Generationenkonflikte, auch ethnisch-kulturelle Unterschiede.

Nina Straßner © Sven Serkis

Man arbeite nur gern und gut, „wenn wir sind, wie wir sind“, erklärt Nina Straßner im „MM“-Podcast „Mensch Mannheim“. Und sie sagt - wenn auch mit einem Lachen: „Eigentlich möchte ich mich arbeitslos machen. Eigentlich möchte ich, dass es meine Position so nicht mehr geben muss, weil wir uns dann anderen Dingen zuwenden können.“ Ziel sei es, immer wieder zu schauen, wo es noch Unterschiede und Mechanismen im Hintergrund gebe. Straßner will auch problematische Rollenzuschreibungen auf den Prüfstand stellen. Sie muss noch öfter erklären, warum „Vielfalt“ ein eigener Management-Bereich bei SAP ist und trifft dann allerdings, wie sie sagt, auf „breite Zustimmung“.

„Quotendiskussion berechtigt“

Ihr Thema ist stets: Was macht ein gutes Unternehmen aus? „Ein Arbeitgeber sollte maximal flexibel sein“, macht sie deutlich. Und wie sollen Menschen sein, die bei SAP arbeiten? „Die Menschen sollen Typen sein.“ Zeigen, wer man ist - „dass sie sich trauen, sie selbst zu sein“, das erwartet Straßner von SAP-Mitarbeitern. Das klinge wie in einem Poesie-Album aus den 80ern, gibt sie zu. „Aber letztlich ist das Arbeitsleben Teil unseres Seins.“

Bis zum Jahr 2030 sollen 50 Prozent aller Führungspositionen bei SAP von Frauen besetzt sein, der Frauenanteil in der Belegschaft global denselben Wert erreichen. „Das ist ein großes Ziel für einen Tech-Konzern“, weiß Straßner. Sie findet die Quotendiskussion berechtigt. Es gehe in der Debatte nicht so vorwärts, „wie wir alle uns das wünschen würden“.