Wartungsarbeiten: Mannheimer Diffenébrücke ab 30. Juni voll gesperrt

Mannheim. Aufgrund von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Hydraulikschläuchen sowie den Hubzylindern muss die Diffenébrücke in Mannheim ab Donnerstagmorgen, 30. Juni, bis Montagnachmittag, 4. Juli, voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt für den Kfz-, Bahn- und ÖPNV-Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer.



Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, muss für die notwendigen Arbeiten an der Hydraulik am Donnerstagmorgen ein rund zehn Meter hohes Gerüst aufgestellt werden. Anschließend werden die flexiblen Hydraulikschläuche getauscht und die jährliche Wartung durchgeführt. Eine Umleitungsstrecke werde eingerichtet und ausgeschildert.

