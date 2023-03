Wartungsarbeiten an Ampelanlagen in Mannheim

Mannheim. Wegen Wartungsarbeiten an Ampelanlagen in der kommenden Woche wird der Verkehr in Mannheim teilweise beeinträchtigt sein. Betroffen von den Arbeiten sind die Kreuzungen Seckenheimer Landstraße/ Harrlachweg sowie Feudenheimer Straße/Am Aubuckel, teilte die Stadt mit. Zunächst finden am Dienstag, 21. März, ab 9 Uhr die Wartungsarbeiten an der Ampelanlage der Kreuzung Seckenheimer Landstraße/ Harrlachweg statt. Die Möglichkeit, aus dem Harrlachweg links in Richtung stadteinwärts abzubiegen, entfällt. Somit kann aus dem Harrlachweg nur nach rechts in Richtung Neuostheim abgebogen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 23. März, wird ab 9 Uhr die Ampel an der Feudenheimer Straße/Am Aubuckel gewartet. Aufgrund von entfallenden Fahrspuren ist nach weiteren Angaben mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Der Verkehrsstrom soll aber in alle Richtungen fließen können. Die Fahrbahnen sollen nach den Wartungsarbeiten jeweils gegen 14 Uhr wieder uneingeschränkt genutzt werden können. Wie die Verwaltung weiter informierte, finden die Wartungsarbeiten gemäß den aktuellen VDE-Vorschriften alle zwei Jahre an Ampelanlagen der Quadratestadt statt. Hierbei werden die Ampeln auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Im Rahmen dieser erweiterten Prüfungen ist es erforderlich, die Anlagen teilweise auszuschalten.