Wartungsarbeiten an Ampelanlage in Mannheim-Feudenheim geplant

Mannheim. Am Donnerstag, 14. Juli, finden ab 9 Uhr Wartungsarbeiten an der Ampelanlage Feudenheimer Straße/Zufahrt Neckarbrücke statt. Die Anlage wird hierfür ab etwa 9.30 Uhr für rund drei Stunden außer Betrieb genommen, teilt die Stadt Mannheim mit. „Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind Wegnahmen von Fahrspuren und somit Einschränkungen des Individualverkehrs in diesem Kreuzungsbereich erforderlich. Sämtliche Fahrbeziehungen bleiben jedoch erhalten“, so die Stadt. Ab etwa 14 Uhr sind die Spuren laut Stadt wieder frei.

