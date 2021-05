Wartungsarbeiten an Ampelanlage

Mit Behinderungen müssen Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 1. Juni, etwa zwischen 9 und 14 Uhr im Bereich „Am Aubuckel/ Wingertsbuckel“ rechnen. Grund sind turnusmäßig anstehende Wartungsarbeiten an der Ampelanlage, die auf Funktionstüchtigkeit geprüft und dabei zeitweise abgeschaltet wird. Aus Käfertal kommend werden der Linksabbieger in den „Wingertsbuckel“ und in der Gegenrichtung der Wender der Straße „Am Aubuckel“ gesperrt sein. Eine Umfahrungsmöglichkeit ist für den Linksabbieger aus Käfertal kommend an der Kreuzung „Andreas-Hofer-Straße“ vorgesehen. Aus Richtung Innenstadt geht es über den Rechtsabbieger an dieser Kreuzung in den „Wingertsbuckel“ und dann zur folgenden Kreuzung „Wingertsbuckel/Talstraße“. red

