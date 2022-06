Warnung vor Taschendieben in Bahnhöfen der Region

Rhein-Neckar. Die Bundespolizei warnt vor Taschendieben, die professionell organisiert sind, in Gruppen agieren und ihre Taten unbemerkt auch an Bahnhöfen in der Region ausführen. Erst am Mittwochmorgen sind wieder zwei Personen auf ihrem Reiseweg im Mannheimer und Karlsruher Hauptbahnhof Taschendieben zum Opfer gefallen

Im Mannheimer Hauptbahnhof half nach Angaben der Polizei die Videoüberwachungsanlage, eine verdächtige Person auszumachen. Als sich das 61-jährige Opfer auf der Rolltreppe in Richtung Bahnsteig befand, trat die Person ebenfalls von hinten an den Rucksack des Mannes heran und Stahl die Geldbörse sowie das Mobiltelefon. Dem 61-Jährigen entstand ein Schaden von rund 650 Euro.

Im Karlsruher Hauptbahnhof war es eine 34-jährige Frau, die kurz zuvor noch Backwaren kaufte und wenig später im Zug das Fehlen ihrer Geldbörse feststellte. Unbekannte müssen in einem unbemerkten Moment den Reißverschluss ihres Rucksackes geöffnet und die Geldbörse entwendet haben. Bemerkt hatte die Frau hiervon nichts.

Die Bundespolizei informiert im Internet über die Tricks der Taschendiebe und den Schutz vor ihren Taten: Reisende können sich über die Seite www.stop-pickpockets.eu oder auf der Seite der Bundespolizei www.bundespolizei.de infomieren.